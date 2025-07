Abraham in Turchia ma l'affare non basta per salvare i conti

[...] Questa mattina il club giallorosso scoprirà se avrà generato plusvalenze sufficienti a limitare l'impatto del disavanzo di bilancio, fissato a 18 milioni di euro. [...] E' l'epilogo di una corsa cominciata settimane fa, con la cessione degli esuberi della prima squadra indicata come strada maestra. Poi le difficoltà nel piazzare i profili meno utilizzati hanno spinto il ds Frederic Massara a un cambio di piano: puntare sul vivaio. [...] L'unica trattativa praticamente chiusa è quella di Tammy Abraham che nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Besiktas. [...] Chiusa sul gong un'operazione da circa 20 milioni di euro, bonus compresi, che frutterà una plusvalenza da 8 milioni.

Il resto è ancora in bilico. Il pacchetto formato da Alessandro Romano e Federico Terlizzi sembrava destinato al Torino, in un'operazione da circa 7 milioni di euro. Ma qualcosa si è inceppato: a far saltare tutto è stata la scelta di Romano, difensore classe 2006 e nazionale svizzero, che ha deciso di restare alla Roma per giocarsi le sue carte in ritiro. [...] A Trigoria si è lavorato senza sosta fino a tarda serata per chiudere ogni operazione aperta. [...] Se la Roma non avrà coperto integralmente il disavanzo, si metterà in attesa della commissione Uefa per capire se e come pagare il mancato rispetto dei limiti.

(la Repubblica)