Abraham al Besiktas, il club rischia solo una multa

L'ultimo "gol" Tammy Abraham lo ha segnato lontano dall'Olimpico. Ma pesa tanto visto che la cessione dell'inglese al Besiktas ha permesso alla Roma di chiudere (quasi) in pareggio il bilancio 2024/25 da presentare all'Uefa. [...] L'attaccante, arrivato nel 2021 dal Chelsea per 40 milioni e di ritorno dal prestito al Milan, ha firmato un quadriennale da 5,5 milioni a stagione. [...] Il dato che più interessa, però, è l'incasso arrivato a Trigoria. [...] Si tratta di 17 milioni così suddivisi: 2 milioni per il prestito, 13 per il riscatto più 2 di facili bonus.

Il che porta a circa 4,5 milioni di plusvalenza finale da aggiungere ai 6,3 di Nicola Zalewski all'Inter, ai 5,5 di Samuel Dahl passato al Benfica e ai quasi 2 milioni per Enzo Le Fée. [...] Un valore finale che non tiene conto della partenza di Leo Paredes al Boca che avverrà nelle prossime ore. [...] La decisione della famiglia Friedkin è stata netta: non si svende per il bilancio. Questo ha riguardato anche il cartellino di Evan Ndicka che da solo avrebbe permesso di risolvere ogni problema. [...] Nel frattempo, il club sta abbassando il monte stipendi, altro vincolo da rispettare. Il solo Abraham libera uno stipendio da circa 6 milioni a cui presto si aggiungerà Paredes (2,5) ed Hermoso (3,5) messo nel mirino del Valencia. [...]

(gasport)