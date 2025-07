Abdulhamid ai saluti, in bilico anche Kumbulla

Gian Piero Gasperini sta analizzando attentamente la rosa, e a breve si renderanno necessarie decisioni importanti anche sul fronte delle cessioni. Non mancano infatti i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria nelle prossime settimane. Saud Abdulhamid, il terzino saudita, sembra già con la valigia in mano, avendo un accordo di massima per un prestito al Tolosa. Dopo una stagione di rilancio all'Espanyol, Marash Kumbulla potrebbe proseguire la sua carriera lontano da Roma, a patto che arrivi un'offerta adeguata. Più complessa la situazione di Mario Hermoso, il cui ingaggio elevato (circa 4 milioni netti a stagione) ne limita il mercato, ma un ritorno in Spagna resta una possibilità. In bilico anche il futuro di Anass Salah-Eddine, il giovane terzino olandese arrivato solo sei mesi fa, che non avrebbe convinto appieno e potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza. In attacco, la concorrenza potrebbe spingere verso l'addio Stephan El Shaarawy e Baldanzi. Per il "Faraone", le valutazioni terranno conto anche del forte legame e dell'affetto che lo lega ai tifosi della Roma.

(corsport)