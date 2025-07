A lezione da Gasp

Oggi prende il via il nuovo corso. La Roma torna ad allenarsi, con appuntamento a Trigoria in mattinata per tutti i convocati da Gian Piero Gasperini. Molti lo incontreranno per la prima volta (...), ma l'attesa per i suoi metodi di lavoro è alta, tanto che diversi giocatori hanno anticipato il rientro o si sono allenati individualmente nelle ultime settimane: da Soulé a Rensch, passando per Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Dovbyk, che indosserà la maglia numero 9. (...)

Gasperini ha convocato 29 giocatori, una rosa che però si presenta incompleta e senza nuovi acquisti, a fronte di numerose partenze (Abraham, Shomurodov, Le Fée, Hummels, Paredes, Saelemaekers (...)). Nel reparto offensivo, l'unico centravanti di ruolo è Dovbyk. Per integrare l'organico, Gasp ha quindi aggregato diversi giovani come i portieri De Marzi e Zelezny, il difensore Reale, l'esterno Mannini, il centrocampista Romano e l'attaccante Cherubini, offrendo loro l'opportunità di mettersi in mostra.

Il programma di lavoro sarà serrato (...). I primi giorni saranno dedicati a visite e test, per poi entrare nel vivo della preparazione. Il 26 luglio la prima amichevole contro il Kaiserslautern in Germania, seguita da quella con il Lens (2 agosto) che precederà il ritiro in Inghilterra (...) per chiudere con la sfida all'Everton il 9 agosto.

Tra i convocati non figura però Edoardo Bove. Il centrocampista è stato escluso dalla lista in quanto impossibilitato a ottenere l'idoneità sportiva per la presenza di un defibrillatore sottocutaneo. Al momento, quindi, non ha l'autorizzazione per allenarsi o giocare in Italia. Il giocatore sta completando gli ultimi esami cardiaci (...). Da Trigoria fanno sapere che la Roma supporterà Bove in ogni sua decisione, accompagnandolo nel percorso.

Gasperini si approccia quindi a una squadra in parte da ricostruire. (...) Per questo, il tecnico si aspetta che almeno tre rinforzi arrivino entro la prossima settimana, per poter lavorare con un organico più completo e preparare al meglio l'inizio del campionato, fissato per il 24 agosto.

(Messaggero)