A Gasp non basta. Wesley arriva oggi ma il tecnico insiste: “Mercato in ritardo”

Gian Piero Gasperini è soddisfatto al termine della prima vera amichevole con i tedeschi del Kaiserslautern. Si compiace della nuova bella prestazione di Evan Ferguson, culminata con il gol vittoria, ma trova anche l'occasione per fotografare il mercato giallorosso. L'allenatore accoglierà oggi Wesley, ma dovrà aspettare qualche giorno per iniziare ad allenarlo. E non cerca alibi quando dice col sorriso che servono ancora altri giocatori alla squadra, probabilmente ancora 4 o 5: "Faccio la conta da maggio, dalla fine della scorsa stagione tra chi è andato via ed è arrivato, e non dobbiamo essere ipocriti, siamo molto in ritardo: ditemi voi quanti tasselli mancano. Spero che quello che abbiamo nella testa si possa rea lizzare, del resto c'è tempo fino al 31 agosto". Un messaggio, quello del tecnico, emblematico della sua voglia di realizzare nel più breve tempo possibile il suo progetto tattico con tutti i giocatori che spera arrivino al più presto. [...]

Saranno giorni caldi, a partire da oggi. Da quando Wesley apparirà con il suo sorriso contagioso. Il brasiliano è proprio il giocatore che Gasp ha voluto fin dal primo momento, a riprova di come il tecnico abbia le idee chiarissime sul da farsi. A seguire l'ex Flamengo sarà il difensore centrale Daniele Ghilardi, ormai ad un passo perché tra le parti è stato già raggiunto un accordo intorno alla cifra di 10 milioni più 2 di bonus. E poi il ds Massara si concentrerà in particolare sull'attaccante esterno sinistro che Gasp cerca per il salto di qualità nel reparto offensivo. Per il brasiliano Igor Paixao in queste ore è in corso un'asta tra Marsiglia e Leeds: entrambi i club hanno offerto 30 milioni e il giocatore sembrerebbe gradire più la Francia.

Ma la Roma, a maggior ragione dopo le parole di Gasp, resta sempre in agguato ed è pronta ad inserirsi, guardando pure per lo stesso ruolo ad Antonio Nusa e Christos Tzolis del Bruges. [...] E mentre a centrocampo è stato offerto Palhinha dal Bayern, la società gli altri profili indicati dall'allenatore, oltre a un vice Svilar in attesa della partenza di Gollini, sta provando nel frattempo a piazzare alcuni esuberi (da Kumbulla a Solbakken passando per Darboe valutando pure la posizione di Salah-Eddine) laddove Hermoso, invece, sembra essere un pro filo gradito al tecnico. L'importante, in ogni caso, sarà presentarsi al via della stagione ad agosto con tutti i ruoli coperti. [...]

(gasport)