Dybala centrale anche per Gasp. Se avrà continuità

Nuova Roma, vecchio Paulo. O meglio, eterna Joya. Perché se c'è una speranza attorno alla quale Gasperini vuole costruire la sua Roma, è proprio lui: Paulo Dybala. Talento superiore, classe senza tempo ma anche, ed è qui che iniziano le incognite, un fisico fragile. Un lusso costoso, e al tempo stesso necessario. [...] Perché la Roma, oggi, ha bisogno di un leader tecnico, qualcuno che sappia prendersi la squadra sulle spalle. Dybala è quest'uomo. Ma la chiave, ancora una volta, sarà la continuità. [...] Gasperini in questi giorni ha iniziato a disegnare una Roma più verticale, più intensa, più tecnica. Una squadra che possa girare attorno al suo numero 21, esaltandone le qualità. In questo nuovo progetto, il tecnico dovrà anche gestire la convivenza con Matias Soulé. Giovane, fresco, potenzialmente l'erede. Oggi, però, sono più alternativi che complementari. Gasperini ci lavorerà, con pazienza. L'idea è di farli coesistere. A costo di sacrificare qualcosa in fase di pressione. [...] Nella stagione scorsa (2024-2025) ha giocato 26 partite da titolare su 52, con 8 gol. L'anno prima, 33 su 54, con 16 reti. Nel primo anno in giallorosso, 29 su 55 e 18 gol. Totale: 88 presenze da titolare su 161 partite ufficiali della Roma, ovvero il 54%. Gol complessivi: 42. Numeri che certificano l'impatto tecnico, ma anche la fragilità cronica. In sostanza: quando c'è, fa la differenza. Ma troppo spesso non c'è. E poi c'è il nodo contratto. Dybala guadagna circa 18 milioni lordi a stagione, un peso enorme per il bilancio della Roma. L'accordo attuale scade nel 2026, ma il club sta riflettendo su due opzioni: chiedergli di spalmare l'ingaggio, magari prolungando fino al 2027, oppure arrivare a fine contratto e lasciarlo partire a parametro zero. La seconda strada è meno affascinante, ma offrirebbe un sollievo immediato a livello economico. [...]

(Corsera)