Zoff: "Claudio straordinario. È da portare a Coverciano"

Dino Zoff, leggenda del calcio italiano (...), analizza la situazione della Nazionale, preferendo non parlare di crisi ma di una singola partita persa, seppur male, che non dovrebbe portare a decisioni drastiche nell'immediato. Pertanto, Luciano Spalletti dovrebbe rimanere al suo posto: "Non mi sembra attuale parlare di un cambio in panchina nel prossimo futuro".

Il nome di Claudio Ranieri, reduce dalla straordinaria seconda parte di stagione con la Roma, è quello più invocato per un'eventuale successione: "Ha fatto una cosa straordinaria", ha commentato Zoff, "ed è un fatto statistico che dovrebbe portarlo a Coverciano per spiegare come ha fatto e che metodi ha usato". Tuttavia, l'ex portiere e CT azzurro si dice fiducioso sulla qualificazione al Mondiale: "La partita è andata male, non hanno giocato bene ma c'è ancora tempo. Non sono preoccupato".

Zoff minimizza anche l'impatto delle assenze, soprattutto in difesa (...), sottolineando però l'importanza di una pronta reazione: "L'obbligo è quello di ripartire perché sarebbe tragico che l'Italia mancasse il suo terzo Mondiale consecutivo".

Più che una questione di allenatore, per Zoff il problema risiede nella qualità generale dei giocatori a disposizione: "Ci sono sempre meno talenti e conta il fatto che ci sono sempre meno bambini e quindi ci sono meno giocatori. Tra poco comincia l'Europeo Under 21 e in quella formazione ci sono diversi giovani interessanti, come anche nelle rappresentative più giovani. Il tempo darà una risposta ma nel complesso il serbatoio di talenti sembra sempre meno ricco".

(corsera)