Wesley, la Roma ci prova

È un tentativo concreto, non un'illusione. Insieme alla Juve, la Roma sì lancia su Wesley, esterno destro del Flamengo già arrivato a frequentare la nazionale brasiliana Classe 2003, è considerato uno dei giovani più forti dell'intero Sudamerica, anche se è rimasto in panchina nella prima partita del Mondiale per club in corso negli Stati Uniti. Piace molto a Gian Piero Gasperini, che lo avrebbe volentieri accolto al'Atalanta. (...) Wesley sarebbe molto adatto al ruolo di esterno a tutta fascia: in Brasile è abituato a giocare terzino nella difesa a quattro ma con Gasperini godrebbe di maggiore libertà di movimento. In quella zona del campo la Roma è piuttosto scoperta perché Saelemakers, che comunque Gasp avrebbe visto trequartista o ala più che laterale puro, è tornato al Milan. In questo momento a destra c'è solo Rensch, un altro 2003 che la Roma ha acquistato dall'Ajax a gennaio, considerando Celik ormai più utile da difensore centrale. Resta da capire quanto possa costare oggi Wesley, che ha uno stipendio assolutamente sostenibile per le abitudini italiane: se il Flamengo non chiede cifre troppo diverse rispetto all'accordo poi sfumato con l'Atalanta, Massara è pronto ad agire (...) Altro reparto da migliorare, come già ha ammesso Ranieri durante la stagione, è l'attacco. (...) Serve un giocatore rapido, bravo a saltare l'uomo, una sorta di Lookman da forgiare in laboratorio. Piace non poco l'altro brasiliano Paixao, che il 28 giugno compirà 25 anni e si è rivelato nel Feyenoord. Ma è difficile che

la Roma possa comprarlo perché le cifre dell'affare, con tanti concorrenti internazionali, sarebbero elevatissime. Va tenuta sempre d'occhio invece la pista Gudmunsson, che la Fiorentina non ha riscattato dal Genoa. (...)

(corsport)