Wesley e De Cuyper: giovani di talento per il maestro Gasp

È il profilo che serviva. Un direttore sportivo capace di lavorare sotto traccia, individuando giovani da valorizzare prima che esplodano, costruendo squadra senza riflettori e con idee chiare. Frederic Massara è questo. E per questo è l'uomo giusto per la Roma di oggi. (...) Il primo obiettivo è Wesley, esterno destro del Flamengo classe 2003, già nel giro della Seleao e osservato da vicino anche dalla Juventus. Terzino nella linea a quattro, ma destinato a trasformarsi in esterno a tutta fascia: Gasperini lo conosce bene e lo accoglierebbe volentieri. Per la fascia sinistra c'è Maxim De Cuyper, 24 anni, belga del Brugge, valutato 25 milioni. È considerato il perfetto interprete per il sistema del nuovo allenatore. Servono profili da modellare. Come Paixao, attaccante di fascia sinistra brasiliano del Feyenoord, in crescita costante e già protagonista in Ola-da. Oppure come Yuri Alberto, centravanti del Corinthians classe 2001 con passaporto italiano, seguito anche da Everton e Atlético Madrid: costa 20 milioni. Altro nome da tenere d'occhio è quello di Arnaud Kalimuendo, francese del Rennes, 23 anni e 61 reti in Ligue i tra Rennes, Lens e PSG. (...)

(corsera)