Voglia di Gasp: domani l'arrivo a Roma. Mercato: assalto a Frattesi

LEGGO (F. BALZANI) - Gasp, che settimana. La prima da allenatore della Roma anche se per l’annuncio e la firma bisognerà aspettare probabilmente il week end visto che vanno limati alcuni dettagli burocratici. Nulla che mette in minimo dubbio l’approdo di Gasperini a Trigoria. L’ormai ex tecnico dell’Atalanta, avvistato a Parigi per il Roland Garros, domani sbarcherà nella capitale e dopo un saluto a Scamacca, nel giorno del suo matrimonio, varcherà le soglia di Trigoria per pianificare con Ranieri la Roma del futuro. E di conseguenza anche il mercato che vedrà i giallorossi tentare l’ennesimo assalto a Frattesi, vista la frattura tra il centrocampista e l’Inter post finale di Champions. La concorrenza non manca ma ci sono anche motivi per sperare: la voglia di Frattesi di tornare a Roma e la presenza di Gasperini che per Frattesi già studia un ruolo alla Ederson.

Ma la lista di mercato è lunga e prevede un restyling soprattutto in difesa e attacco dove Dovbyk convince poco. Oltre a Lucca, occhi anche su Karim Konaté del Salisburgo che è tornato da poco a disposizione dopo la rottura del crociato. Un profilo che piace a Gasperini e che potrebbe rientrare nel pacchetto per il riscatto di Gourna-Douath. Prima, però, il nuovo tecnico darà il via libera al programma estivo che prevede una parte del ritiro a Trigoria e una in Inghilterra, più precisamente al St.George’s Park dove solitamente si allena la nazionale e dove già lo scorso anno la Roma si era trovata più che bene. Amichevoli? Una col Lens, una probabile con la Sambenedettese e quasi certamente nessuna tournée lontana dall’Europa. Infine lo staff. Gasperini porterà gli uomini del miracolo Atalanta fatta eccezione per l’ex difensore e collaboratore tecnico Raimondi che ha deciso di restare a Bergamo per mettersi a disposizione del nuovo allenatore. Buone notizie, infine, dal mercato in uscita: il Benfica ha riscattato Dahl per 11 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Una plusvalenza d’oro dopo quella per Le Fèe passato al Sunderland per 24 milioni.