Vieri: "Molto curioso di vedere Gasperini sulla panchina della Roma, Ranieri non ha avuto dubbi"

Intervistato dal quotidiano di via Solferino, Christian Vieri ha risposto ad alcune domande sulla Nazionale e soprattutto sulla prossima Serie A. Tra queste, c'è anche un passaggio in cui si sofferma sulla Roma e sulla firma di Gasperini come nuovo allenatore. "Per me sarà il matrimonio più interessante. Non vedo l'ora che inizi il campionato per vedere il grande Gasp sulla panchina giallorossa. Sono davvero molto curioso. Non ha un carattere facile, è vero, ma Ranieri non ha avuto dubbi. E Claudio è un uomo dai valori unici, in campo e fuori", le parole dell'ex bomber tra le altre di Inter e Lazio.

(corsera)