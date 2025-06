Via Spalletti, c'è Ranieri

[...] Spalletti è stato esonerato sabato sera e ha deciso di non aspettare domani per la comunicazione. Formalmente è una risoluzione consensuale, "ma in realtà è un esonero". [...] Quindi è addio, senza neanche chiedere buonuscita, mentre si prepara la successione immediata: Claudio Ranieri ha superato Stefano Pioli. Contattato dal presidente Gravina, Friedkin è stato molto disponibile, e il tecnico è pronto ad assumere un "doppio" incarico, ct azzurro e consulente esterno della Roma. Non ci sono problemi da parte del club. [...]

C'era un problema sulla successione di Ranieri: il progetto Roma. [...] Con la formula del doppio incarico la questione sembra risolta. Ranieri non ha problemi ad accettare l'Italia, un onore straordinario per una carriera straordinaria. La Roma non perderà la sua visione di grande saggio con il quale pensare in grande. [...] L'ufficialità non arriverà prima di domani perché la Federcalcio con lui non ha ancora parlato. Il passaggio obbligato è stato con la Roma. In caso di ribaltone improvviso, tornerebbe in gioco Pioli, al momento l'unica candidatura alternativa. [...]

(gasport)