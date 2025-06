Via Ghisolfi e Vitali. Friedkin ha licenziato già 17 dirigenti

Raccontano che ogni volta che i Friedkin chiudano un accordo con un dirigente, una delle prime cose che gli pongano davanti sia il famoso "protocollo". Una serie di regole a cui attenersi rigorosamente, tra cui quella di non avere contatti con i media, pena il licenziamento. Al di là dello svantaggio evidente di non gestire la comunicazione (ma di doverla invece subire), cambia però poco. Perché i dirigenti della Roma si adeguano, ma poi vanno a casa lo stesso. Con il recente allontanamento del responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi e dell'avvocato Lorenzo Vitali (che da quando manca un Ceo aveva il potere di firma) sono infatti diventati 17 i dirigenti che hanno lasciato la Roma da quando ci sono i due texani, Dan e Ryan. [...] Insomma, da ieri a Trigoria non ci sono più neanche Ghisolfi e Vitali, due dei pochi dirigenti presenti nell'organigramma. Ghisolfi paga la scarsa personalità, ma anche l'operatività sbagliata - spesso e volentieri - sul mercato. Tante le operazioni sbagliate, ad iniziare dai 23 milioni spesi per Le Fée, considerato il flop della Ligue 1 dell'anno precedente, uno per cui il dirigente francese si era anche opposto all'arrivo di Koné per paura che potesse togliergli spazio e ingaggio. [...] Per Vitali, invece, è stato fatale il suo modus operandi, quei rapporti "tossici" disseminati un po' ovunque, dalla Lega al Comune. Un avvocato inviso a tanti, che faticava dal punto di vista dei rapporti di lobby e che verrà sostituito da Jason Marrow [...]

