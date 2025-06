Via Abraham, Paredes e due giovani: Massara rifiata

A poche ore dal gong la Roma riesce a sistemare il bilancio. Un'accelerazione del ds Massara ha finalmente sbloccato il mercato in uscita. Tammy Abraham dopo il 'no' allo Zenit di qualche giorno fa, ha accettato il Besiktas che aveva effettuato un sondaggio una settimana fa. Venti milioni entreranno nella casse dei giallorossi, di cui 8 di plusvalenza. Inoltre, la Roma taglia un ingaggio pesante da 5 milioni a stagione. Ma non finisce qui. Oggi il Boca Juniors verserà i 3,5 milioni della clausola rescissoria per Paredes.

[...] Per raggiungere i 15 milioni di plusvalenze e per evitare la multa della Uefa, Massara ha deciso di sacrificare anche i giovani. Pagano è ad un passo dal Bari per 2 milioni di euro. Cherubini, invece, piace a Sassuolo, Genoa e Carrarese ed è valutato circa 5 milioni. I neroverdi sono avanti e cercheranno di chiudere la trattativa, con i due club che parleranno anche di Laurienté. In vendita c'è anche Mannini che a gennaio era ad un passo dall'Ajax. Darboe rientrato dal prestito al Frosinone è conteso da Cremonese e Pisa. Gasp non si vorrebbe privare di Romano, ma il Torino è in pressing e punta anche Terlizzi. I granata sono pronti a chiudere la trattativa. Graziani, invece, si avvia a restare. [...]

(Il Messaggero)