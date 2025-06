Vai Mike, ecco Svilar: Maignan a Londra, caccia al portiere della Roma

Porte girevoli in casa Milan: Mike Maignan è vicino all'addio. Salvo sorprese, il portiere francese si trasferirà al Chelsea, (...) per giocare in Premier League e disputare la Champions. Di conseguenza, il club rossonero è alla ricerca di un nuovo numero uno e avrebbe individuato in Mile Svilar, attuale portiere della Roma e tra i migliori interpreti del ruolo nell'ultima Serie A, il profilo ideale.

Per Maignan, la cessione al Chelsea è questione di poco tempo (...). Il Milan, dopo una trattativa serrata e spinto dalla volontà del giocatore, avrebbe accettato un'offerta intorno ai 18 milioni di euro. (...) Una cifra inferiore alle richieste iniziali, ma superiore alla prima proposta dei Blues. (...) All'origine dell'addio ci sarebbe il malcontento di Maignan per le incertezze sul rinnovo contrattuale, (...) nonostante i tentativi del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, di trattenerlo. Allegri, a questo punto, avrebbe indicato proprio Svilar come suo preferito per la successione.

Il portiere giallorosso, (...) ha un contratto con la Roma fino al 2027 e un ingaggio di circa un milione di euro. Il club gli ha proposto un rinnovo al doppio, ma Svilar, tramite il suo agente Vlado Lemic (...), avrebbe rifiutato, chiedendo circa 4 milioni. Su questa cifra si è inserito il Milan, che potrebbe offrire un ingaggio superiore ai 3 milioni, simile a quello attuale di Maignan e più vicino alle richieste dell'ex Benfica.

L'ostacolo principale per il Milan sarà la trattativa con la Roma, che valuta Svilar intorno ai 30 milioni di euro. In questa negoziazione, però, potrebbe rientrare il nome di Alexis Saelemaekers. Il belga, (...) farà ritorno a Milano dopo il prestito. Allegri lo stima e lo stesso giocatore non ha chiuso a una permanenza in rossonero (...). Tuttavia, la Roma, anche con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, potrebbe tentare di riportare Saelemaekers all'Olimpico. Si profila quindi un possibile intreccio di mercato che coinvolge i due giocatori.

(gasport)