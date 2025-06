Un mercato di idee a basso costo per dribblare i paletti della Uefa

La Roma è attesa da un'altra estate segnata dai paletti stringenti del Financial Fair Play. [...] Ma quali sono questi paletti? Occorre prima fare un passo indietro. La Roma nel 2022 ha firmato con la Uefa il "famoso" settlement agreement. In sintesi il deficit aggregato degli ultimi tre anni non dovrà superare i 60 milioni di euro. Obiettivo non semplice perché la Roma sarà soggetta anche a dei controlli intermedi. [...] Inoltre, il costo complessivo della rosa (stipendi più ammortamenti) deve essere inferiore all'80% dei ricavi. Per questo la Roma della passata stagione ha cambiato modus operandi tagliando giocatori alla Lukaku con ingaggi monstre. A giugno l'ex ds Ghisolfi ha lavorato solamente sulle cessioni. [...] Nelle prossime settimane il club proverà a cedere anche Abraham, Hermoso, Paredes e Angelino per risparmiare i big della rosa (Koné, Ndicka e Svilar). [...] L'impossibilità di spendere limita la Roma. L'obiettivo per la difesa resta Lucumì ma serve uno sconto da parte del Bologna (la clausola è di 28 milioni). Sulla sinistra fari puntati su De Cuyper, mentre in attacco piacciono Paixao e Ezzalzouli. In mezzo al campo Gasperini ha chiesto O'Riley.

(Il Messaggero)