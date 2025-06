Tutte le strade portano a Roma: c'è Sir Claudio

Sir Claudio, l’aggiustatore della Roma, per un’impresa titanica: riportare l’Italia al Mondiale. Ranieri può essere la prima scelta di Gravina, Pioli (in contatto con la Fiorentina) resta l’altro profilo in concorrenza e valutato in via Allegri nel caso in cui non fosse possibile ingaggiare l’allenatore di Testaccio, ora consulente della famiglia Friedkin. [...]

Oggi, nel momento più difficile del calcio italiano, Ranieri appare per tutti la figura più autorevole. Un allenatore di garanzia ma la Figc, è bene chiarirlo, non intende sottrarlo alla Roma. Nelle ultime ore, ci sarebbero stati i primi abboccamenti informali. [...] Ora studia da direttore tecnico e potrebbe realizzare il sogno di chiudere da ct, ma non entrerebbe a Coverciano se i Friedkin non lo autorizzassero o alzassero un muro forse molto meno alto di quanto sembra. Dal punto di vista regolamentare non esistono divieti di tesseramento federale, perché dal primo luglio Ranieri non sarà più l’allenatore della Roma e la panchina di Trigoria diventerà di Gasperini, da lui stesso convinto. Resta da verificare se lo scenario del doppio incarico è compatibile con la Nazionale nel caso in cui dovesse mantenere il ruolo di consulente della famiglia Friedkin. [...]

(corsport)