Troppe frizioni, addio a Ghisolfi: in pole Massara

[...] Ghisolfi lascia la Roma con un bilancio fatto di promesse mancate e relazioni incrinate. Le tensioni col club erano esplose già da settimane, e la gestione del caso Svilar ha rappresentato la frattura definitiva. [...] Ma sul tavolo dei Friedkin erano finiti anche altri dossier scottanti: il rapporto difficile con alcuni procuratori, il mancato (per ora) addio ad Angelino, i ritardi nei rinnovi dei giovani. Troppe crepe in un rapporto iniziato con grandi aspettative ma naufragato in pochi mesi. La risoluzione del contratto è arrivata nella mattinata di ieri, accompagnata da un primo passo verso la nuova era: il nome di Frederic Massara, in cima alla lista dei sostituti. Per lui sarebbe un ritorno, dopo gli anni da vice di Sabatini e da ds nella Roma di Pallotta. I contatti sono già avviati, e potrebbero portare a una nomina rapida, anche per evitare vuoti dirigenziali in una fase cruciale della stagione. Fra i candidati ci sarebbe anche l'ex difensore Federico Balzaretti. [...]

(Corsera)