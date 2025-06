Tra il Boca e Paredes altre prove di intesa

Paredes sta trattando con il Boca Juniors. In Argentina sono sicuri: c'è già stato un incontro tra il centrocampista e il presidente Riquelme e le sensazioni sono buone. Il numero uno del club di Buenos Aires non è partito per Miami con il resto della squadra proprio per avere un faccia a faccia con Leandro. Il Boca sta provando a chiudere e ha formulato un'offerta a Paredes, che al momento percepisce al Roma uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro, simile a quello di Cavani. In caso di fumata bianca, il Boca sfrutterà la clausola versando nelle casse della Roma circa 3,5 milioni di euro. (...) Se il club di Buenos Aires verserà alla Roma una cifra di circa 3,5 milioni di euro, Paredes potrà tornare a indossare la maglia della squadra in cui è nato e cresciuto. Si tratta di una somma superiore a quella spesa dai giallorossi per acquistarlo dal Psg. L'eventualità, a livello economico, accontenterebbe tutte le parti. (...) A pesare, probabilmente, c'è anche l'idea di calcio di Gasperini, un allenatore che nel suo undici non ha mai utilizzato un playmaker con le caratteristiche di Leandro. Di solito, predilige elementi più dinamici, che giocano di prima, meno catalizzatori del gioco. Insomma, in stile De Roon.

(corsport)