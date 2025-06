Totti: "L'obiettivo base della Roma deve essere la Champions. Il 'no' di Ranieri alla Nazionale? Scelta da rispettare"

IL RESTO DEL CARLINO - Francesco Totti ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del suo quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato della scelta di Gian Piero Gasperini e dell'importanza di Claudio Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni.

La 'sua' Roma ha puntato su un tecnico di grande affidabilità come Gasperini...

"Aspettiamo, aspettiamo. Mi auguro che il prossimo anno sia davvero importante per la Roma. L’obiettivo di base dev’essere sicuramente il ritorno alla qualificazione in Champions League, ma sarà un percorso da materializzare domenica dopo domenica”.

Dietro la scrivania ci sarà anche un Claudio Ranieri in più.

“Lui ha sempre ammesso di essere il primo tifoso della Roma quindi la sua scelta di rinunciare alla Nazionale per stare a Trigoria va rispettata. Così, poi, noi tifosi giallorossi siamo ancora più contenti perché abbiamo la garanzia di una grande persona al timone”.