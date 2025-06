Telenovela Paredes-Boca: "C'è fiducia"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Arriva l'ennesima puntata di una storia infinita. E probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Paredes, attualmente a Miami in vacanza, continua a strizzare l'occhio al Boca Juniors, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e gli ha permesso di fare il salto in Europa. La vicenda è nota da tempo: il centrocampista ha più volte dichiarato di voler concludere la carriera alla Bombonera e, dopo il fallito assalto di gennaio, la società di Buenos Aires ora ci riprova. A parlarne, intervistato nel format "Los Edul", è stato lo stesso Paredes: "Io volevo giocare con continuità e quando non ho giocato con Juric ho sofferto molto. Ecco perché ho pensato di tornare in Argentina, ma con l'arrivo di Ranieri tutto è cambiato. E c'è stato il rinnovo del contratto, in cui c'è una clausola che mi permette di tornare al Boca. La voglia di tornare c'è sempre e alle volte è più alta, ma non dipende solo da me. Quindi vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno e vedremo che succederà. Credo non ci siano dubbi sul fatto che tornerò prima o poi. Si tratta di un mio desiderio, della mia famiglia e dei miei amici".

Nella chiacchierata con i due giornalisti argentini, il numero 16 giallorosso, ha poi ribadito il pressing per portare con sé il compagno e amico fraterno Dybala: "Da ragazzino tifava Boca e ha il desiderio di giocare nel campionato argentino. Perciò gli dico sempre: "Se tornerò a giocare in Argentina, verrai con me". A lui piacerebbe. Vedremo cosa succederà, è giusto che lui decida con il suo cuore". Parole sentite già varie volte dai tifosi romanisti negli ultimi mesi, anche dopo il prolungamento del contratto fino a giugno 2026, arrivato prima che potesse scattare l'opzione automatica. Come confermato dallo stesso Paredes, in quell'accordo è stato stabilito che il Boca per averlo dovrà pagare 3,5 milioni alla Roma. Cifra bassa ma non proprio banale per gli Xeneizes, che devono anche far fronte ai 2,5 milioni netti di stipendio garantiti che il giocatore percepirà nella prossima stagione.

Ad alimentare le speranze dei tifosi gialloblù, più che le parole del diretto interessato, sono state quelle di Riquelme: "Stiamo continuando a parlare. Ho la fortuna di aver mantenuto un grande rapporto con lui. Spero che quando torneremo dal Mondiale per Club potremo avere Paredes con noi. Lui sa che lo vogliamo davvero e che le porte della società sono sempre aperte. La mia speranza è maggiore rispetto a quella che avevo a gennaio e ora abbiamo delle chance. Ora sono fiducioso. La speranza c'è, potrebbe - dice senza remore il presidente del Boca - tornare alla Bombonera dopo il Mondiale per Club". Nel frattempo, in attesa di far decollare il mercato tra entrate ed uscite (Saud può partire in prestito, la prossima settimana è previsto un contatto con la società per le dovute valutazioni), è arrivato il benvenuto della famiglia Friedkin al nuovo allenatore, al momento in vacanza in Spagna. "Il Gruppo Friedkin dà il benvenuto a Gian Piero Gasperini come nuovo tecnico della Roma. Un leader caratterizzato da eccellenza, visione e risultati, il suo arrivo riflette la nostra ambizione di alzare lo standard e competere ai massimi livelli", il messaggio dei texani sulle pagine social del loro gruppo dopo l'apprezzamento già dimostrato nella lettera di fine stagione di qualche giorno fa.