Tagliafico è uno da Gasp

Tagliafico per la Roma come Kolasinac era per l'Atalanta. L'idea circola con insistenza ai piani alti di Trigoria, perché rappresenta un'occasione di mercato e un'opzione tattica: a 33 anni da compiere è in scadenza di contratto con il Lione e si può quindi prendere a parametro zero. Il costo nullo del cartellino compenserebbe l'età avanzata. [...] È un terzino

sinistro che spesso in carriera è stato sfruttato da difensore. Le perplessità possono riguardare la struttura fisica: è un brevilineo, alto 1.71, andrebbe in controtendenza con l'attitudine di Gasperini a cercare calciatori più strutturati. Ma sulla qualità e sull'esperienza non si discute. La Roma sta valutando la convenienza dell'operazione, ma deve essere celere: su Tagliafico è piombato anche il Siviglia, che gli offre un contratto di tre anni.

Naturalmente il suo eventuale arrivo non chiuderebbe la porta ad un altro difensore. Lucumì sembra una pista ormai abbandonata date le alte richieste del Bologna, Solet dell'Udinese costa una cifra simile. Da seguire anche Cresswell, 23 anni, inglese del Tolosa che è stato grande protagonista all'Europeo U21.

La Roma intende consegnare a Gasperini almeno 4 rinforzi. Di sicuro ingaggerà un esterno destro, dal momento che in quella zona del campo a libro paga è rimasto solo l'olandese Rensch, un centrocampista centrale (si tratti di O'Riley, di Ismael Koné o di altri) e una seconda punta. L'altro inglese Anjorin, che sarebbe stato un affare di contorno, sta per firmare per il Torino, che lo compra dall'Empoli per 5 milioni. Tra i giovani in

Europa interessa il danese Boving dello Sturm Graz, che va in scadenza nel 2026: si può arruolare per 7-8 milioni.

(corsport)