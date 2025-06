Svolta epocale sul mercato: contratti più lunghi, club più forti. Cosa sta cambiando

Il calcio - e tutti gli altri sport professionistici - sono prossimi ad una svolta epocale. Il Decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri introduce, tra le varie misure urgenti in materia di sport, una modifica di rilevante impatto in ambito di rapporti di lavoro sportivo professionistico. (...) Nell’ultimo rigo dell’art. 11 dello schema di Decreto licenziato dal CdM, al punto 4), lettera b), si legge che “all’articolo 26, comma 2, primo periodo [del D. Lgs. n. 36/2021 ndr], la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto»”. (...) Le società professionistiche saranno libere di vincolare gli atleti per un periodo massimo di otto anni, in luogo del tetto delle cinque stagioni, vigente da quasi 45 anni. (...) Con la durata massima di otto anni, le compagini sportive possono spalmare l’ammortamento dei costi in otto esercizi anziché in cinque, rendendo più sostenibili gli investimenti. (...) Le conseguenze più rilevanti dell’ampliamento temporale descritto potranno, però, riverberarsi sulla stabilità contrattuale dell’ordinamento calcistico, nazionale ed internazionale. Attualmente, secondo l’art. 17 del Regolamento FIFA sullo status del giocatore, qualsiasi calciatore può unilateralmente recedere dal rapporto di lavoro in essere, a prescindere dalla sua durata (massimo di 5 anni), se ultra ventottenne, dopo 2 stagioni, se infra ventottenne, trascorse 3 stagioni. Semplicemente corrispondendo un indennizzo, ma senza alcun rischio di sanzione disciplinare, leggasi squalifica. Ora la parola, meglio, la palla, passa alla FIFA, che dovrà adeguare la propria regolamentazione in materia di tutela contrattuale. (...) Va da sé che il provvedimento legislativo riqualifica le società come elemento centrale dello scacchiere nelle trattative di calciomercato, restituendo loro maggiore forza e capacità negoziale, con un deciso riequilibramento del rapporto, spesso impari, con atleti e agenti. (...)

(corsport)