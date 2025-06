Svilar, stretta finale: il sì arriva dal cuore

Svilar e la Roma: la storia andrà avanti, è solo questione di tempo. Il giocatori si è fatto parte attiva della trattativa, poiché, vuole rimanere nella Capitale. La trattativa era in una fase di stallo e c'è stato bisogno dell'intervento di Claudio Ranieri per farla ripartire. [...]

La prossima settimana, Ghisolfi e Ranieri convocheranno l'agente del portiere a Trigoria per formulare l'offerta definitiva. L'accordo non sembra essersi trovato a 3 milioni di euro, per questo motivo il ds francese rialzerà a 3,5 per 5 stagioni e con i bonus ancora da concordare. [...] È possibile che essi siano legati a obiettivi individuali come i clean sheet o di squadra come la qualificazione in Champions League. Da valutare anche la clausola rescissoria, che allontanerebbe le pretendenti.

(corsport)