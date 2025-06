Svilar, le mani sulla Roma

Premessa indispensabile: nella Roma non esistono incedibili. [...] Detto questo, nella rosa ci sono però calciatori che, al di là degli stringenti paletti del Settlement Agreement, la triade Massara-Ranieri-Gasperini intende preservare più di altri. E Svilar è uno di questi. [...] A tal punto che nell'ultimo incontro andato in scena un paio di settimane fa tra il portiere, il senior advisor e l'ex ds Ghisolfi, è tornata d'attualità la proposta di legare il portiere praticamente a vita al club. [...] Appuntamento, quindi, rimandato a luglio. A meno di stravolgimenti epocali. Che a questo punto avrebbero del clamoroso. [...]

Passi la bugia bianca su Gasperini; difficile invece sarebbe metabolizzare questo addio dopo le rassicurazioni fatte trapelare nell'ultimo periodo. Anche perché il piano salva-big è iniziato da tempo e se proprio non sarà possibile convincere Angelino ad accettare la Premier, l'Arabia o l'Atletico Madrid, [...] l'asso nella manica resta Ndicka. [...] Abbiamo probabilmente a che fare con il portiere più forte della Serie A. [...] Per capire il valore di Svilar, bisogna vederlo in campo. Come guida la difesa, il miglioramento che ha avuto nelle uscite basse, la leadership che dimostra in area con i compagni. Poi il resto lo fanno il talento e l'allenamento. [...]

(il Messaggero)