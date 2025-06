Svilar, la Roma prende tempo

La giornata si era aperta con una reprimenda: «Non gioca in Nazionale per colpa sua, non pos-so chiamarlo se non vuole». E per Svilar, dopo la bacchettata del ct della Serbia Stojkovic, si è chiusa con uno stallo in tema di rinnovo anche se Ranieri, presente all'incontro, si è fatto garante con il ragazzo di trovare quanto prima una soluzione. Perché è inutile girarci intorno: non è un problema di clausole o di ripicche ma di meri soldi. Da un lato c'è il calciatore che forte di una promessa - inspiegabilmente rimandata di un anno da parte del ds Ghisolfi che ha così fatto lievitare la richiesta di Svilar mese dopo mese e parata dopo parata - chiede uno stipendio in linea con quello dei calciatori più forti della rosa, Dybala escluso. Ergo, 4 milioni (bonus compresi). (...) Dall'altra parte del tavolo c'è la Roma che anche ieri non è arrivata a offrire nemmeno tre milioni (bonus inclusi). La società da mesi va ripetendo come i prossimi due mercati saranno di sofferenza, che bisognerà sbagliare il meno possibile e che il prossimo allenatore dovrà adeguarsi alla situazione finanziaria della società. (...) Cedere Svilar sareb-be la soluzione ai problemi finanziari. O lui o Ndicka, entrambi arrivati a parametro zero, rappresenterebbero infatti una plusva-lenza netta. Prologo per iniziare a mettersi le mani nei capelli? Non ancora. Perché dall'entourage del ragazzo, il colloquio è stato definito «chiarificatore». Che può voler dire tutto o niente. Ma da quanto si è appreso in un secondo momento, sembra che la figura di Ranieri sia stata utile a risolvere alcune divergenze che erano emerse nelle scorse settimane. A scanso di equivoci: la distanza tra le parti rimane ed è ampia. Ma Claudio, sorpassando ancora una volta a destra Ghisolfi, ha rassicurato il ragazzo e il suo agente promettendo loro che parlerà in prima persona con la società provando così ad assottigliare le distanze. (...) Anche perché club pronti a farsi avanti, eventualmente, non mancano: Manchester United, Bayern Monaco e occhio al Milan che sta cedendo Maignan al Chelsea. (...)

(Il Messaggero)