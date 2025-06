Svilar e il rebus rinnovo: adesso ci pensa Ranieri

È difficile ricordare negli ultimi trent’anni una così grande sinergia e stima tra la Curva Sud e un portiere della Roma. Mile Svilar è diventato un simbolo per i tifosi. [...] La trattativa per il rinnovo di contratto procede a rilento, è vero, le voci sull’interessamento del Milan spaventano, ma è difficile pensare che la Roma voglia farsi sfuggire l’opportunità di costruire un nuovo ciclo con un portiere che dà massime garanzie tra campionato e coppe. [...]

Può essere mai un problema garantire al numero uno tra i pali uno stipendio da 3-4 milioni di euro? È vero che sarebbe il portiere più pagato della Serie A, ma è anche vero che nessun club in questo momento ha in porta un giocatore che nel rapporto qualità-età può garantire prestazioni alla pari di Svilar, migliore per percentuali di parate e per clean sheet stagionali. E non è un caso che diversi club italiani (e tanti all’estero) siano interessati e pronti a ricoprire d’oro il giocatore. Ghisolfi sta lavorando per assottigliare il gap tra domanda e offerta, ma inevitabilmente dovrà accordarsi per non perdere il giocatore. [...]

Sir Claudio si è fatto garante della trattativa tra Ghisolfi e l’agente del portiere, e quando in mezzo si mette lui è difficile che un affare non possa andare in porto, naturalmente con un aiuto delle parti in causa. [...] Il senior advisor - che parla anche per conto dei Friedkin - sarà un tassello chiave per arrivare alla fumata bianca.

E poi c’è Gasp. Che senza ombra di dubbio avrà ricevuto garanzie prima di cominciare un nuovo progetto con la Roma e rifiutare le avance della Juventus. Difficilmente possiamo immaginare che alla presentazione dei piani il ds gli abbia comunicato la cessione di Svilar. [...]

Se anche il portiere riuscisse ad andare incontro alle esigenze della Roma, l’affare sarebbe sicuramente più facile. Una dimostrazione di buona volontà con la promessa di un riconoscimento futuro. I matrimoni, come si dice in questi casi, si fanno in due e i compromessi sono alla base del rapporto. Il rinnovo s’ha da fare: lo chiede la tifoseria, lo chiede la Roma.

(corsport)