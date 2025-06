Svilar, c'è l'offerta rinnovo ad un passo: obiettivo De Cuyper

Servirà ancora qualche giorno prima di vedere nero su bianco il rinnovo di Svilar. Entro questa settimana è previsto il prolungamento fino al 2030. L'accordo totale ancora non c'è, ma, l'ottimismo fa ben sperare nella riuscita nella trattativa. La Roma è in attesa di sapere la risposta sull'ultima offerta di 3,5 milioni più bonus. L'obiettivo a Trigoria resta quello di chiudere la trattativa prima di domani a mezzogiorno, giorno della prima conferenza stampa di Gasperini. [...] I giallorossi continuano a lavorare sul mercato per regalare i rinforzi giusti al tecnico. In attesa di evoluzioni sul fronte Angelino-Al-Hilal, Ghisolfi continua a seguire Maxim De Cuyper del Brugge. L'apertura del belga c'è, soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni: "La città è fondamentale sia per me che per la mia fidanzata. Preferisco i posti dove si vive bene".

(La Repubblica)