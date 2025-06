Stadio, la Roma accelera. Aree verdi e 60 mila posti

[...] Dopo mesi di dibattiti, rinvii e manifestazioni, il club giallorosso ha deciso di mostrare le prime immagini del progetto: rendering dettagliati che rivelano un impianto da 60 mila posti immerso in una cornice naturale riqualificata, con nove ettari di verde pubblico, aree attrezzate per bambini e adulti, percorsi pedonali, circuiti fitness e 819 nuovi alberi. [...] Nel frattempo, però, i tempi si allungano. La presentazione del progetto definitivo, inizialmente attesa per la scorsa primavera, slitterà probabilmente tra settembre ottobre. Le indagini archeologiche, necessarie per completare la documentazione, riprenderanno a luglio e dovrebbero concludersi entro tre mesi, salvo complicazioni. Ma la nuova tabella di marcia rende sempre più difficile rispettare l'obiettivo simbolico: inaugurare lo stadio nel 2027, anno del centenario della società giallorossa. A guidare la fase decisiva sarà Lucia Bernabè, nuova responsabile della partita stadio, che prende il posto di Lorenzo Vitali. Figura più dialogante e istituzionalmente solida, Bernabe avrà al suo fianco Jason Morrow, il manager americano più vicino ai Friedkin. [...] Dal Campidoglio, intanto, arrivano segnali concreti di collaborazione. Come ha spiegato in una nota l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, il Comune è tornato in possesso di un'area occupata abusivamente da oltre trent'anni da un autodemolitore: un passaggio chiave per proseguire con gli scavi e riconsegnare alla città uno spazio pubblico da troppo tempo sottratto alla collettività. [...] Il progetto resta ambizioso, fragile e complesso. Intorno a un cantiere ancora da avviare, si gioca una sfida più ampia: trasformare Pietralata da periferia dimenticata a nuovo cuore pulsante di Roma.

(Corsera)