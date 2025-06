Stadio di Pietralata nove ettari di verde

"Roma Capitale è finalmente rientrata in possesso dell'area occupata abusivamente da oltre 20-30 anni da un autodemolitore: un altro passo avanti per il progetto del nuovo stadio dell'As Roma» a Pietralata. Lo annuncia l'assessore comunale all'Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia [...] E tutta l'area sarà poi immersa in un enorme parco verde: «Su questo punto abbiamo chiesto all'As Roma di lavorare con grande attenzione per realizzare un sistema ecologico e ambientale con zone a verde urbano attrezzato e

fruibile da tutta la città». Numeri alla mano, si parla di quasi 93mila metri quadrati, di cui

8mila di aree attrezzate, 891 nuovi alberi che si alimenteranno con un sistema di autonomia

idrica che non attingerà a falde o rete pubblica.

(la Repubblica)