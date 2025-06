Stadio, avanti ma piano: la Roma cambia manager e prepara il rush decisivo

Lorenzo Vitali, addio. Le strade della Roma e dell'ormai ex Ceo, l'avvocato Vitali appunto, si sono separate. Vitali, quindi, allunga l'elenco dei vertici societari che la proprietà ha rimosso. [...] Il dossier passa integralmente nelle mani di Lucia Bernabè che già lo seguiva ma sotto l'egida di Vitali. E da domani risponderà direttamente ai Friedkin. Il progetto, fino ad ora, ha vissuto di strappi: lunghe settimane, se non mesi, di stasi seguite da forti accelerazioni delle operazioni. Come in questi giorni: sono in corso e vanno avanti, anche in modo piuttosto spedito, gli scavi archeologici che, al momento, non avrebbero portato alla luce nulla. Uno degli elementi che Bernabè dovrà assolutamente evitare è proprio la rilevante perdita di tempo soprattutto in relazione ai lavori sul campo: sondaggi geologici e scavi archeologici. [...] La questione area boscata ancora tiene banco: il Dipartimento Ambiente ha scelto un perito per condurre un'analisi dell'area che è sostanzialmente terminata ma non ancora definitiva: sono in corso riunioni. l'ultima lunedì mattina in Regione, per definire le procedure da seguire per la compensazione delle essenze arboree che dovranno essere rimosse per consentire gli scavi archeologici mancanti. [...] Nel frattempo, si chiude definitivamente la questione dell'autoricambi presente nella zona: lunedì è scaduta la proroga al rilascio dell'area che il Comune aveva concesso all'azienda per completare le operazioni di sgombero dell'area. In realtà, come si legge dai verbali, le operazioni di sgombero non sono ancora concluse per cui l'autoricambi ha chiesto e ottenuto un'ulteriore slittamento per completare «le attività di rimozione del materiale» presente fra cui «una pesa a pressione». In ogni caso, il Comune è tornato in possesso dell'area e ha concordato un totale di 5 giorni con l'azienda per rimuovere le cose ancora presenti. La proroga è stata concordata anche con As Roma che ha evidenziato come prima di luglio prossimo non è previsto l'ingresso dei tecnici e dell'archeologo nel settore.

