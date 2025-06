Speriamo che il futuro c.t. si sia distratto e non abbia visto

Speriamo che Claudio Ranieri non abbia visto la partita dell'Italia con la Moldova: non vorremmo mai che cambiasse idea e restasse comodo comodo a fare il consulente dei Friedkin per la sua Roma. Questa Italia mette paura. Col pallottoliere in mano sognavamo un 8-o alla Moldova, squadra scarsa (giudizio espresso con rispetto), per rimetterci a sognare un approdo Mondiale, invece la Nazionale italiana ha rischiato più volte di subire gol. (...)Affidiamoci a Ranieri con fiducia, sperando che nelle prossime ore risolva i problemi contrattuali con la Roma. Non resta che aspettare l'annuncio quasi papale del nuovo allenatore della Nazionale, non c'e bisogno per fortuna di un conclave calcistico: fatto il miracolo giallorosso, chissa che non gli riesca anche quello azzurro.

(corsera)