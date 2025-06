Spalletti senza futuro, giusto cambiare il ct: Ranieri può funzionare

Non c'era altra strada che cambiare. L'ha capito anche Luciano Spalletti che, con senso del dovere encomiabile, s'è fatto da parte appena Gabriele Gravina gli ha detto che era

finita. [...] Stasera giochiamo per i tanti gol e per il ct che verrà, Claudio Ranieri, salvo ribaltoni incredibili. Ormai Ranieri è il salvatore della patria, il taumaturgo, il grande saggio che sistema tutto quello che ha in mano. [...]

Ranieri viene in azzurro a fare il pacificatore di un ambiente agitato e il riparatore. Qualcuno sorriderà a sentir parlare di nuovo ciclo con un allenatore che il 20 ottobre, poco dopo la sua quarta partita, compirà 74 anni. Estonia e Israele sia a settembre sia il mese dopo, andata e ritorno, doppia sfida incrociata da dodici punti e, possibilmente, più di dodici gol. Debutto a Bergamo, ex città del "suo" Gasperini. [...]

Offensivo, ma in senso spiacevole, sarebbe invece insinuare sospetti sul doppio ruolo di ct e consulente (esterno) della Roma: Ranieri ha un passato e un atteggiamento non attaccabili. Se dirà sì all'Italia, è perché, per l'ennesima volta, è pronto a offrire la sua competenza per una causa. E, con tutto il rispetto per la Roma e gli altri club, non ce n'è una superiore alla Nazionale.

(gasport)