Spalletti in bilico: attacchi a Gravina. L'ipotesi Ranieri

Un anno dopo, le stesse incertezze, lo stesso dilemma: Luciano Spalletti va esonerato? (...) Il presidente della FIGC, Gravina, riflette intensamente dopo la disastrosa sconfitta in Norvegia, che ha gettato un'ombra pesante sul cammino verso il Mondiale. La risposta, questa volta, potrebbe essere diversa rispetto a quella di luglio, quando, nonostante un Europeo deludente, si scelse di proseguire con il tecnico del miracolo Napoli. Ora, la Federazione potrebbe optare per una svolta drastica.

Dopo una sola partita del nuovo corso, l'Italia si ritrova già con le spalle al muro, (...) con la qualificazione diretta al Mondiale seriamente compromessa. I playoff, (...) sembrano l'unica via percorribile per una squadra apparsa priva di anima. Per ribaltare la situazione, servirebbe un filotto di vittorie con molti gol (...).

(...) L'Italia è rientrata a Coverciano in un clima di sconforto. Gravina e Spalletti si sono confrontati (...). L'obiettivo immediato è vincere domani sera contro la Moldova a Reggio Emilia, una partita apparentemente semplice ma ricca di insidie dato il contesto. Parallelamente, il presidente federale valuterà il futuro, (...) parlando con Spalletti per sondarne lo stato d'animo e la volontà di ripartire. Non si escludono le dimissioni del CT. (...) Gravina consulterà anche Buffon e parlerà con i giocatori per capire se la squadra è ancora disposta a seguire l'allenatore.

Serve una scossa immediata, altrimenti si profila una decisione drastica. Tra le alternative, i tifosi invocano Claudio Ranieri, reduce dall'impresa con la Roma, portata dalla zona salvezza all'Europa League (...). Ora, dopo la scelta di Gasperini come suo successore sulla panchina giallorossa, Ranieri è consulente personale del presidente Dan Friedkin. Nei pensieri di Gravina c'è anche Stefano Pioli, (...) ma la pista è complicata per questioni economiche (...).

Altri nomi, come un ritorno di Mancini o l'impiego di campioni del mondo come De Rossi, Cannavaro o Gattuso, appaiono meno probabili. (...) Buffon ha sottolineato la necessità di una reazione: "Dobbiamo tirare fuori il sacro fuoco. Siamo spenti (...)."

(...) Martedì, probabilmente, ci sarà un incontro decisivo tra Gravina e Spalletti per fare il punto della situazione. Spalletti si è assunto la responsabilità, ma la crisi della Nazionale sembra più profonda e sistemica.

(corsera)