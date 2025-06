Spalletti, flop azzurro. L'Italia vuole Ranieri

Claudio Ranieri e Luciano Spalletti sono al centro delle discussioni calcistiche nazionali, (...) con il primo indicato come possibile salvatore della Nazionale e il secondo in bilico sulla panchina azzurra. La volontà popolare sembra chiara: per risollevare le sorti dell'Italia e puntare al Mondiale, molti invocano l'esperienza di Sir Claudio, reduce dal "miracolo" Roma e capace persino di convincere Gasperini a succedergli sulla panchina giallorossa.

L'idea di Ranieri CT è un sogno diffuso, espresso tramite sondaggi e social network. Tuttavia, la sua concretizzazione richiede passaggi formali e la volontà delle parti. La FIGC deve prima risolvere la posizione di Spalletti (...). E Ranieri? Nonostante la promessa di un periodo di riposo, l'ipotesi Nazionale potrebbe rappresentare una chiusura di carriera prestigiosa.

In Federcalcio sono in corso riflessioni dopo la deludente prestazione in Norvegia. Spalletti stesso deve valutare la sua capacità di guidare la squadra (...). La partita di domani contro la Moldova a Reggio Emilia diventa un test cruciale. Il presidente Gravina attende risposte dal campo e un confronto con il CT. L'Italia necessita non solo di una vittoria, ma di una prestazione convincente (...).

La vittoria contro la Francia a Parigi potrebbe aver illuso e i recenti risultati negativi (tre sconfitte e un pareggio, undici gol subiti in quattro partite) hanno minato le certezze. Gravina, che aveva puntato forte su Spalletti (...), si trova ora in una posizione difficile. Starà anche al CT decidere se ci sono margini per continuare o fare un passo indietro (...).

(...) Per la qualificazione diretta al Mondiale serve il primo posto nel girone, attualmente complicato. I playoff rappresentano un'alternativa, ma sono un percorso pieno di insidie, come dimostrano le recenti eliminazioni. (...) Dopo la sfida di Reggio Emilia, la FIGC prenderà una decisione.

Ranieri è il nome più gettonato dalla piazza, e forse anche in Federazione qualcuno ci sta pensando. Anche Pioli è un candidato (...). Ma Ranieri, per esperienza e pragmatismo, (...) sembrerebbe l'uomo giusto. (...) Forse, però, si sta correndo troppo.

(Messaggero)