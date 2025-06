Si comincia contro il Parma. Il derby alla 15° e alla 34°

Ci siamo. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il calendario per la prossima stagione del campionato di Primavera 1. [...] La Roma Primavera esordirà nella stagione 2025-2026 con una gara in trasferta. Gli avversari in questione saranno i gialloblù del Parma con la partita che è in programma nel week end del 16 agosto. Per quanto riguarda invece la prima apparizione casalinga di fronte ai propri tifosi al Tre Fontane bisognerà attendere la seconda giornata di campionato. Nel weekend del 23 agosto nella Capitale arriverà l'Atalanta. [...] Nelle date da cerchiare in rosso non possono poi non esserci i due derby stagionali. [...]

Per il primo derby bisognerà attendere la quindicesima giornata in programma nel fine settimana del 13 dicembre e sarà una stracittadina casalinga per i giallorossi. Il ritorno, a Formello, si giocherà con l'anno nuovo nella trentaquattresima giornata fissata per il fine settimana del 18 aprile. Da monitorare chiaramente non soltanto i derby contro la Lazio. [...] Roma-Inter si giocherà nell'undicesimo turno stagionale nel week end dell'8 novembre mentre il ritorno è previsto a febbraio alla venticinquesima giornata. [...] La trentottesima giornata, [...] prevista nel week end del 16 maggio, sarà a Verona contro il Verona. [...]

(il Romanista)