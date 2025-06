Shomurodov e Saud in uscita. Attesa Angelino

IL TEMPO (L. PES) - Giorni di grande lavoro per il ds giallorosso Massara, ma la priorità non cambia. Da qui a una settimana a Trigoria ci si concentrerà sulle cessioni. Non manca molto per arrivare ai paletti imposti dalla Uefa nell'ambito del Fair Play Finanziario ma non sarà facile trovare sistemazione a tutti i calciatori in uscita. I nomi con le valigie pronte restano gli stessi delle ultime settimane: Shomurodov, Saud e Paredes. L'uzbeko ha attirato l'attenzione dell'Istanbul Basaksehir ma la trattativa non si è ancora scaldata nelle ultime ore anche se la volontà dei giallorossi resta quella di fare cassa con l'attaccante dopo una buona seconda metà di stagione. Due club francesi, invece, si sono informati per Saud con la formula del prestito: il Lens e il Tolosa.

Ancora nessun passo concreto, invece, del Boca Juniors per Paredes. Gli argentini sanno che per portarlo via da Roma servono 3.5 milioni di euro. Ancora in piedi l'affare tra Roma e Al-Hilal per Angelino. Le parti avevano trovato un accordo sulla base di 23 milioni più 3 di bonus ma gli arabi hanno preferito aspettare il Mondiale per Club. Dopo il torneo statunitense previsti nuovi contatti anche se la priorità della squadra di Inzaghi resta Theo Hernandez, ma il francese non sembra affatto convinto della destinazione, per questo i dialoghi tra Roma e Riad restano in piedi. In entrata resta vivo l'interesse per Lucumì anche se l'operazione resta complessa viste le alte richieste del Bologna. Prosegue la campagna abbonamenti con oltre 20 mila tessere rinnovate.