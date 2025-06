Shomurodov e Angelino verso l'addio per fare cassa. Per la fascia piace Dodo

Roma, qualcosa si muove sul fronte cessioni. [...] L'esigenza è chiara: fare cassa, generare plusvalenze, alleggerire il bilancio. Il rispetto dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario e dal settlement agreement firmato con la Uefa passa obbligatoriamente da lì. [...] I 9 milioni (+2 di bonus) incassati per il trasferimento di Dahl al Benfica, i 16 (più 8) arrivati dal Sunderland per Le Fée e i 6,5 versati dall'Inter per Zalewski non bastano. Servono altre cessioni, meglio se di calciatori che Gasperini non reputa fondamentali. Uno di questi ha il volto di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko [...] ha manifestato la volontà di rimanere in Italia. Ecco perché ha aperto alla proposta della Cremonese. [...] La richiesta si aggira sugli 8-9 milioni. [...]

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che riguarda Angelino, la cui cessione potrebbe garantire ossigeno alle casse. [...] Dopo il mancato accordo con l'Al-Hilal, in queste ore si sono rifatti sotto il Sunderland e il Bournemouth. Ma è dall'Arabia che potrebbe arrivare la proposta più concreta: l'Al Nassr ha riaperto i contatto e il giocatore gradirebbe la destinazione. [...] Attenzione anche a Marash Kumbulla. Tornato dal prestito all'Espanyol, il difensore albanese è al centro di un piccolo intrigo di mercato. Gli spagnoli hanno offerto 7 milioni, ma la Roma ne chiede di pià. E così è tornato a farsi vivo il Verona. [...] Intanto, sul fronte entrate, si lavora sotto traccia. [...] Oltre a Wesley, nome già noto dalle parti di Trigoria, spunta l'ipotesi Dodo: il brasiliano della Fiorentina piace, anche se resta legato a una valutazione non banale (è stato pagato 15 milioni). [...]

(corsera)