Shomu e Paredes addio. E poi l'assalto a Wesley

La Roma sta adottando una strategia chiara: prima vuole sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, poi punterà con decisione sui nuovi acquisti, sfruttando la sinergia tra Gasperini, Massara e Ranieri. I prossimi giocatori a salutare Trigoria? Gli indizi dicono Shomurodov e Paredes. L’Istanbul Basaksehir fa sul serio per Shomurodov. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro [...] Un altro addio probabilissimo è quello di Leandro Paredes, sempre più vicino al ritorno al Boca. Il centrocampista, infatti, ha accettato un contratto triennale da circa 2 milioni di euro a stagione propostogli dal presidente Riquelme. I due si sono incontrati più volte nelle ultime settimane. Dopo qualche giorno di riflessione, Paredes ha detto sì all’ultima offerta. La telenovela che va avanti da mesi sta per chiudersi. L’operazione è resa possibile da una clausola rescissoria di circa 3 milioni di euro, inserita nel rinnovo con la Roma e valida esclusivamente per il club di Buenos Aires. [...] Con altre cessioni in dirittura d’arrivo, la Roma guarda al futuro e punterà forte su Wesley, esterno destro classe 2003 del Flamengo. Considerato uno dei talenti più promettenti del Sudamerica, il brasiliano è nel mirino anche della Juventus, ma i giallorossi credono di poter bruciare la concorrenza. [...]

(Corsport)