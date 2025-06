Serie A, in arrivo 200 milioni dai diritti tv

Oggi 30 giugno potrebbe essere definita una transazione che metterebbe fine alla causa tra la Lega Calcio e le agenzie media Img, Mp & Silva e Be4, accusate dai club di aver costituito un cartello per calmierare il prezzo dei diritti internazionali del calcio italiano tra il 2008 e il

2018. L'operazione potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per la Serie A.

Dopo anni di battaglie legali, la questione sarebbe arrivata a dama, e potrebbe garantire una cifra tra i 150 e i 200 milioni da dividere tra tutti i club, come una sorta di bonus di fine stagione. E per molte società poter iscrivere quei soldi a bilancio oggi permetterebbe di evitare una cessione dolorosa o di dare un'imbiancata inattesa ai conti nel giorno della chiusura.

La transazione potrebbe essere depositata in tribunale oggi per chiudere il contenzioso, ma c'è ancora un elemento in grado di cambiare le carte in tavola: una perizia secondo cui il valore del danno subito dai club [...] sarebbe di molto superiore alla cifra concordata. Un particolare che potrebbe suggerire di attendere e andare a sentenza. Ma il tempismo, come sanno bene i calciatori, a volte è più importante di tutto il resto.

(la Repubblica)