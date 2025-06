Se Svilar parte occhi anche su Petrovic. Resta vivo Perri

E se alla fine Mile Svilar dovesse davvero lasciare la Roma? Il club giallorosso starebbe valutando una serie di profili alternativi per la porta. Dopo la candidatura emersa nei giorni scorsi di Lucas Perri, portiere brasiliano del Lione, ieri sono spuntati altri due nomi sul taccuino della dirigenza: Djordje Petrovic del Chelsea e João Virginia dell'Everton.

In particolare, Petrovic, estremo difensore serbo che il Chelsea ha girato in prestito allo Strasburgo in questa stagione, avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, (...) cifra su cui si potrebbe trattare.

Il portoghese Virginia, interpellato sulla possibilità di un trasferimento alla Roma, ha dichiarato: "Io alla Roma? Chissà, vedremo. Di certo parliamo di un grande club".

(gasport)