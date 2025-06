Scamacca, la nostalgia di casa e il feeling con Gasp. Affare da 25 milioni

Un figlio di Roma potrebbe tornare presto a Trigoria. E stavolta non si tratta di Frattesi, ma del suo amico Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta ha espresso la sua volonta di tornare nella Capitale, tanto pill che ora c'e Gasperini in panchina. (...) L'esplosione di Mateo Retegui mette al momento Scamacca nella condizione di rincorrere un posto da titolare. Il club nerazzurro valutera quindi le offerte purche non siano inferiori ai 25 milioni di euro. Gli stessi incassati dalla Roma per il passaggio di Enzo Le Fee al Sunderland. II ds Florent Ghisolfi sta valutando la fattibilita dell'operazione, tenendo in ogni caso in caldo le altre candidature "italiane" che portano i nomi di Lorenzo Lucca dell'Udinese e Nikola Krstovic del Lecce, entrambi classe 2000 e con una valutazione non distante da quella di Scamacca. Che, però, ha due pregi: conosce ambiente e allenatore, appunto. Aspetti non secondari anche se la Roma chiederebbe un piccolo sconto sullo stipendio da 3,2 milioni. (...) Scamacca vorrebbe tornare nella Capitale oltre che per amore di Flaminia e di mamma Cristina anche per il legame in realtà mai interrotto con la città del suo cuore (...).

(gasport)