Scamacca ha nostalgia. Piace Krstovic

Sarà la nostalgia di casa, (...) o il fatto che la Roma resti un amore mai del tutto sopito (...), ma Gianluca Scamacca continua a sognare un ritorno in giallorosso, maglia che ha vestito nelle giovanili. L'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma potrebbe aver dato un'ulteriore spinta a questa suggestione.

Un ritorno sfiorato già due estati fa, quando la Roma cercava un attaccante ma non aveva la liquidità per soddisfare le richieste del West Ham. (...) Su Scamacca si è poi fiondata l'Atalanta, con cui ha vinto l'Europa League da protagonista (...). La sfortuna, però, lo ha colpito duramente con gravi infortuni (...). Ora, l'attaccante spera di tornare al top per proseguire la sua crescita (...). E come ha detto Gasperini, "la Roma è come la nazionale, piace a tutti", e anche Scamacca non ha accantonato l'idea di tornare a Trigoria. Visti i problemi offensivi della Roma e la necessità di rinforzi, la coppia Scamacca-Gasperini potrebbe essere una soluzione gradita a molti. L'Atalanta, però, ha già Retegui (...) e per lasciar partire Scamacca chiederebbe non meno di 25 milioni (...).

La Roma, dal canto suo, ha Dovbyk come centravanti titolare, ma la sua conferma dipenderà dalle valutazioni di Gasperini (...). "Resto se il nuovo allenatore deciderà di puntare su di me", ha dichiarato l'ucraino. (...) Anche il futuro di Abraham, di rientro dal prestito al Milan, è da definire.

Indipendentemente da Scamacca, la Roma cerca un altro attaccante. Sulla lista di Ghisolfi figurano Nikola Krstovic e Lorenzo Lucca. Quest'ultimo era già stato accostato ai giallorossi a gennaio. Ha una valutazione di circa 20-25 milioni (...). Krstovic, classe 2000 come Lucca, ha segnato 12 gol con il Lecce e ha una valutazione simile, trattabile con l'inserimento di contropartite. (...) Ghisolfi monitora la situazione, ma prima di affondare il colpo dovrà necessariamente fare spazio in rosa. Una cosa è certa: la Roma è a caccia di gol.

(corsport)