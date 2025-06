Sarri inquieto spaventa la Lazio, futuro in bilico: l'allenatore non era a conoscenza del mercato bloccato

Una fiducia già incrinata in un rapporto appena ricomposto. Così si rischia di non andare molto lontano. Sarri è inquieto, irritato, ma soprattutto deluso a Castelfranco. Riflette e aspetta perché vuole capire come finirà il nuovo tormentone estivo. È tornato per amore, ma ora teme con l'inganno. Non si aspettava un altro tradimento a pochi giorni dalle seconde nozze con la Lazio. Lotito lo ha chiamato per tranquillizzarlo, continua a dirgli che proverà a sbloccare gli acquisti entro agosto (compito arduo) o per gennaio, ma non è più nemmeno questo il nodo. Mau è amareggiato perché gli è stata nascosta di nuovo la verità sino in fondo. Il Comandante assicura che gli era stato paventato il solito indice di liquidità a bloccare il mercato e che più avanti a ogni uscita poteva corrispondere un acquisto allo stesso costo e ingaggio. [...]

Ciò che tanti non sanno è che la Covisoc ha comunicato alla Lazio (ovviamente in privato) il blocco totale del mercato estivo addirittura il 26 maggio. [...] Il primo piano di Lotito era occultare lo stop e risolvere la situazione senza allarmare Sarri e l'ambiente, dentro le segrete stanze di Formello. Il presidente avrebbe provato di tutto, addirittura trovato in fretta e furia uno sponsor, che alla fine si sarebbe rivelato un flop e non avrebbe risolto lo sbilanciamento. Ora sta tentando un piano B disperato: convincere gli altri club della Lega di A a far pressione affinché le nuove norme Noif in vigore dal 1 luglio possano essere efficaci già in questo mercato estivo. Il motivo? Con i tre parametri sballati (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato) entro il 30 giugno servirebbe una ricapitalizzazione mai vista per far tornare in ordine il bilancio. Con il nuovo regolamento rimarrà invece solo il paletto del costo del lavoro allargato, per il quale il deficit biancoceleste è minimo e Lotito potrebbe risolvere tutto con un proprio versamento. [...]

Sarri al momento è concentrato sul lavoro ma preoccupato, se dovesse restare solo con la rosa che ha in mano. Aspetta prima di decidere che fare dal prossimo 14 luglio in ritiro.

(Il Messaggero)