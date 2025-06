"Saremo più forti"

IL TEMPO (L. PES) - Chiarezza, ambizione e competenza. Il ritorno di Massara a Trigoria tra entusiasmo e voglia di incidere coincide con l'esigenza di mettersi subito all'opera tra l'esigenza di concludere alcune cessioni e cominciare a individuare i rinforzi più adatti per Gasperini. Il triumvirato giallorosso composto dal nuovo ds, dal tecnico di Grugliasco e da Ranieri ha tutte le carte in regola per stupire. "Tornare in questo Club è per me un motivo di grande orgoglio. Nella Roma ho vissuto dei momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società", le prime parole, emozionate, di Massara. "Ho trovato una famiglia molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei, sono veramente molto determinati. Ritrovare Ranieri è un grande piacere, anche se in una nuova veste. Sarà una veste anche per me importante, rappresenta un ponte verso un ritorno più immediato nella realtà romanista, è un grande piacere lavorare con lui nuovamente". Dal senior advisor all'allenatore, ovviamente non scelto dal direttore ma con il quale la sintonia dovrà essere fondamentale.

"Dobbiamo essere tutti esigenti con noi stessi. Mister Gasperini veramente impersonerà questo spirito nella maniera migliore, i risultati che ha avuto in questi anni sono straordinari, siamo convinti che potrà dare una chiarissima identità alla nostra squadra". Tanto lavoro da fare, cominciato già venerdì con una giornata intera di riunioni a Trigoria. "Ci sono già molti giocatori forti, siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte. Siamo tutti a conoscenza che ci sono dei paletti piuttosto stringenti da rispettare con il fair play finanziario, quindi lavoreremo nella direzione per fare delle cose che possano essere sostenibili, ma comunque funzionali alla crescita della squadra". Si è parlato tanto delle caratteristiche che devono avere i giocatori rispetto al calcio di Gasperini, ma anche Massara ama scegliere giovani di prospettiva. "Sarà una ricerca per trovare giocatori utili, funzionali e forti. Il nostro obiettivo è quello di costruire una Roma forte e farla sempre più forte nel crescere di questi anni". Le aspettative cominciano a generarsi dopo anni in cui le figure dirigenziali sembravano più lontane da ciò che i tifosi si attendevano. Ma sugli obiettivi, però, l'ex Milan e Rennes non ama i proclami. "Sono anni che la Roma non fa la Champions. Ma ora è il momento di lavorare, lavorare e lavorare".