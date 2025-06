Samp-De Rossi: manca l'intesa sull'ingaggio

Siamo ai titoli di coda perché c'è pochissimo tempo, dal 21 luglio prenderà la vita la Samp 2025-2026 col ritiro: bisogna scegliere il nome del nuovo allenatore, da domani il presidente

Matteo Manfredi incontrerà il ds Andrea Mancini e si farà la sintesi rispetto ad una serie di ipotesi. Entro martedì si attende l'ufficialità anche per accelerare sul mercato.

Piace per mille motivi Daniele De Rossi, è visto come il possibile simbolo di questa rinascita blucerchiata e troverebbe nello staff già due persone che conosce molto bene dai tempi della nazionale targata Roberto Mancini. Lui, Attilio Lombardo e Angelo Gregucci hanno già lavorato insieme nel club Italia. C'è un tema legato all'ingaggio e da questo punto di vista c'è ancora una distanza: queste ore serviranno per capire se la Samp potrà alzare l'asticella e cercare l'affondo finale per chiudere anche se il Monza, in caso di nuova proprietà, resta sempre alla finestra.

L'alternativa si chiama Salvatore Foti, ex calciatore blucerchiato e per diversi anni vice di José Mourinho alla Roma e in Turchia. Lui sarebbe prontissimo ed aspetta soltanto l'ok dalla Samp. [...]

(corsport)