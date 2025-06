Salta Ghisolfi: è caccia al ds

Tutto confermato: il ds Ghisolfi e l'avvocato Vitali, il Chief Administrative Officer del club (per noi umani una sorta di amministratore delegato occulto), lasciano la Roma. Archiviata la telenovela sull'allenatore, si riparte. Altro giro, altra corsa. Stavolta, però, la ricerca del nuovo ds dovrebbe essere più ristretta. E soprattutto più breve. [...] Premessa: come già accaduto per l'allenatore, anche per il successore di Ghisolfi a decidere saranno i Friedkin. Tuttavia le indicazioni di Ranieri ("La società sta vagliando alcuni nominativi") saranno fondamentali. L'identikit è chiaro: non si cerca un accentratore ma una figura low profile. Inoltre non ci si affiderà più alla Retexo di Charles Gould, l'uomo degli algoritmi, come accaduto in passato. [...] Nella rosa ristretta proposta da Claudio - ormai una sorta di direttore generale - i nomi ad oggi sono quelli di Massara (preferito), Burdisso, Pradè e la sorpresa Balzaretti. [...] I Friedkin, su suggerimento di Claudio, stanno valutando la sua candidatura, anche perché ad oggi è a tutti gli effetti il ds a interim. Soluzione interna che suonerebbe come una scelta di transizione. [...]

(Il Messaggero)