Sabatini: "Gasperini avrà bisogno di serenità interiore, la deve tirare fuori"

GASPORT - Walter Sabatini, dirigente ed ex direttore sportivo, tra le altre, della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo. Ecco le sue parole sulla Roma:

Gasperini è stato un modello di longevità, una parentesi quasi unica del calcio moderno.

"E porta con sé tutto quello che ha avuto modo di dimostrare a livello anche internazionale, perché la sua Atalanta ha costituito un punto di riferimento, come la sua idea. Sa bene che Trigoria non è Zingonia, che Roma non è Bergamo, che l'ambiente di una città meravigliosa ma provocatoria - e lo metta tra virgolette, per favore - avrà bisogno di una serenità interiore che lui ha e deve tirare fuori".

Da manager, cosa coglie osservando il calcio italiano nella sua ampiezza?

"In certi momenti si scorge un vuoto, come se alcuni club avessero eliminato la casella dei dirigenti. E questo, mi permetto di dire, può costare un prezzo salatissimo. Ma esistono anche realtà di assoluto livello, guidate con scelte e metodi improntati a una filosofia: il Napoli che vince 2 scudetti in 3 stagioni è un esempio e De Laurentis ha sempre gestito con oculatezza. La Roma che punta sulla serietà e la competenza di Ranieri è un riferimento nuovo. Ma come dimenticare il Bologna? E L'Atalanta? E per quel che può anche la Lazio, che ha rivoluto Sarri".