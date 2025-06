Rossettini in pole per la panchina

La Roma Femminile ha individuato l'erede di Alessandro Spugna: si tratta di Luca Rossettini, ex difensore con un passato in Serie A con le maglie di Cagliari, Bologna, Siena, Torino, Genoa, Chievo e Lecce. Si è ritirato 4 anni fa ed ha iniziato ad allenare nel settore giovanile del Padova. Nell'ultima stagione ha guidato la Primavera alla salvezza nel campionato Under 20. La trattativa è in corso: le parti non sembrano così lontane dalla fumata bianca. Mancano, però, alcuni dettagli da sistemare. Al momento sembra dunque Rossettini il preferito della dirigenza giallorossa. Sembra tramontata la pista che porta a Rita Guarino. [...] Per sistemare la fascia sinistra si segue con attenzione Katrine Veje, classe 1991 del Crystal Palace. [...]

(corsport)