Roma-Svilar: primo incontro. Parti lontane, Ranieri media

LEGGO (F. BALZANI) - Niente fumata bianca e il rischio di lasciarsi proprio nell'anno in cui è scoppiato l'amore. Mile Svilar (nella foto) e la Roma si sono visti ieri per discutere di un rinnovo sul quale il portiere e il club non riescono a trovare ancora la quadra. Intorno alle 10, infatti, il belga è sbarcato a Fiumicino insieme al procuratore Lemic (lo stesso di Modric) lasciando Anversa dove si trovava in vacanza con la moglie incinta al settimo mese. Dopo un paio d'ore di confronto le due parti si sono prese del tempo. Da una parte, infatti, c'è la richiesta di Svilar che vorrebbe un aumento di stipendio a 3,5 milioni più bonus considerato anche quanto guadagnano alcuni compagni decisamente meno decisivi di lui. Dall'altra c'è la Roma che ha alzato a 2,5 e vorrebbe mantenere a bada il monte ingaggi visti i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Sullo sfondo la presenza di tante big (su tutte Bayern Monaco e Manchester United) a cui bisogna aggiungere da qualche ora anche il Milan di Allegri. Svilar non ha mai nascosto di voler restare a Roma e si è preso qualche giorno per decidere. «Ci saranno novità nei prossimi giorni e chiarirò tutto, ma il mio agente non è un problema», ha chiarito Mile a la Repubblica. Intanto i tifosi chiedono a gran voce la conferma del portiere. Nelle ore in cui Ghisolfi parlava con Svilar e il suo agente, a Roma sbarcava Gasperini. Il tecnico, in attesa dell'annuncio ufficiale, ha incontrato Ranieri intorno all'ora di pranzo nei pressi dell'Hotel Cardo dove Gasp alloggia in questi giorni. Poi è andato Trigoria e ha partecipato al ricevimento per le nozze di Scamacca dove erano presenti anche Pellegrini ed El Shaarawy, infine è . E sul mercato si fa forte il pressing per il difensore Balerdi del Marsiglia.